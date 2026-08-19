Rallye d’Halloween Pays Thionvillois Tourisme Thionville

Informations pratiques

Thionville

Rallye d’Halloween

Pays Thionvillois Tourisme 31 Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Baguettes magiques, chapeaux pointus, et fourches de diables seront de mise lors de la découverte de Thionville proposée par Pays Thionvillois Tourisme. En partenariat avec Thionville Côté Commerce et pour l’occasion, les enfants iront demander un bonbon ou jeter un sort aux commerçants ! Ils arpenteront les rues pendant une heure trente en suivant un parcours dans le centre historique et découvriront les plus effrayantes légendes de la ville. Un excellent moyen d’apprendre en s’amusant ! Venez déguisés !!!

À partir de 3 ans.

Sur réservation obligatoire.Enfants

4.5 .

Pays Thionvillois Tourisme 31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

Magic wands, pointy hats, and devil’s pitchforks will be in order during the discovery of Thionville proposed by Pays Thionvillois Tourisme. In partnership with Thionville Côté Commerce and for the occasion, the children will ask for a candy or cast a spell to the shopkeepers! They will walk the streets for an hour and a half following a route in the historic center and discover the most frightening legends of the city. A great way to learn while having fun! Come dressed up!!!

From 3 years old.

Reservation required.

L’événement Rallye d’Halloween Thionville a été mis à jour le 2026-08-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME