Concert des Estivales An Ermining Quai Crauser Thionville

Informations pratiques

Thionville

Concert des Estivales An Ermining

Quai Crauser Parc Wilson Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:30:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le groupe reprend la tradition des bardes en Bretagne et en Galice, qui racontaient dans leurs chansons des histoires-vrai ou fictives.

On y trouve des récits sur des personnages historiques ou sur des évènements extraordinaires. Bien entendu, les danses traditionnelles bretonnes complètent leur répertoire, car la tradition de danse est toujours très vivante en Bretagne et s’exprime par le ‚Fest-Noz‘ et le ‚Fest-Deiz‘ traditionnel.

En cas d’intempéries, le concert aura lieu à la salle du Casino à Thionville.Tout public

0 .

Quai Crauser Parc Wilson Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The group carries on the tradition of the bards of Brittany and Galicia, who told stories—both true and fictional—through their songs.

Their repertoire includes tales about historical figures and extraordinary events. Of course, traditional Breton dances round out their repertoire, as the dance tradition is still very much alive in Brittany and is expressed through the “Fest-Noz” and the traditional “Fest-Deiz.”

In case of inclement weather, the concert will take place at the Casino hall in Thionville.

L’événement Concert des Estivales An Ermining Thionville a été mis à jour le 2026-07-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME