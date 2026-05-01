Rallye équestre Route de ranville Bréville-les-Monts
Rallye équestre Route de ranville Bréville-les-Monts jeudi 14 mai 2026.
Bréville-les-Monts
Rallye équestre
Route de ranville L’Écurie d’Hérouvillette Bréville-les-Monts Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Envie de découvrir le Pays d’Auge autrement ? En selle aux Écuries d’Hérouvillette pour un rallye équestre entre chemins bucoliques, énigmes à résoudre et défis à relever. En solo, en duo ou en trio, vivez une aventure conviviale au cœur de la campagne normande.
Envie de découvrir le Pays d’Auge autrement ? En selle aux Écuries d’Hérouvillette pour un rallye équestre entre chemins bucoliques, énigmes à résoudre et défis à relever. En solo, en duo ou en trio, vivez une aventure conviviale au cœur de la campagne normande, entre esprit d’équipe, grand air et bonne humeur.
Inscription obligatoire. .
Route de ranville L’Écurie d’Hérouvillette Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie +33 6 63 49 70 72 eeeherouvillette@gmail.com
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English : Rallye équestre
Want to discover the Pays d’Auge in a different way? Saddle up at the Écuries d’Hérouvillette for an equestrian rally along bucolic paths, with riddles to solve and challenges to take up. Solo, in a duo or in a trio, enjoy a friendly adventure in the heart of the Normandy countryside.
L’événement Rallye équestre Bréville-les-Monts a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Normandie Pays d’Auge
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