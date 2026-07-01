Rallye nature Sainte-Suzanne au fil de l’eau Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Rallye nature Sainte-Suzanne au fil de l’eau

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Un parcours jeu pour découvrir Sainte-Suzanne au fil de l’eau.

L’équipe du château de Sainte-Suzanne vous propose un parcours à faire en famille pour comprendre d’où vient l’eau, son cheminement, et de quelle manière l’être humain la canalise. Saurez-vous relever le défi du rallye nature en parcourant la cité et ses alentours ? Une expérience à vivre en famille.

Prévoir des chaussures de marche.

Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. .

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

A fun-filled tour to discover Sainte-Suzanne along the river.

L’événement Rallye nature Sainte-Suzanne au fil de l’eau Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons