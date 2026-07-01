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AGENDA · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Rallye nature Sainte-Suzanne au fil de l’eau Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

vendredi 24 juillet 2026 · Château-CIAP · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Château-CIAP
Adresse
9 Rue Fouquet de la Varenne
Ville
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Département
Mayenne
Tarif
0 0

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Rallye nature Sainte-Suzanne au fil de l’eau

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21

Un parcours jeu pour découvrir Sainte-Suzanne au fil de l’eau.
L’équipe du château de Sainte-Suzanne vous propose un parcours à faire en famille pour comprendre d’où vient l’eau, son cheminement, et de quelle manière l’être humain la canalise. Saurez-vous relever le défi du rallye nature en parcourant la cité et ses alentours ? Une expérience à vivre en famille.

Prévoir des chaussures de marche.

Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.   .

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00  chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

A fun-filled tour to discover Sainte-Suzanne along the river.

L’événement Rallye nature Sainte-Suzanne au fil de l’eau Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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