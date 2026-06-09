Rallye Nature Vaulry
Rallye Nature Vaulry dimanche 5 juillet 2026.
Vaulry
Rallye Nature
Parking Chapelle Notre-Dame Vaulry Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Vous aimez explorer, observer, enquêter, jouer en famille ? Vous savez trouver des indices , vous orienter ? Une aventure vous attend dans les Monts de Blond avec le club Nature. 2 parcours adaptés à l’âge des enfants. N’oubliez pas de bonnes chaussures, gourde et goûter et surtout votre bonne humeur ! .
Parking Chapelle Notre-Dame Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 38 67 85 isaspe61@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye Nature
L’événement Rallye Nature Vaulry a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
À voir aussi à Vaulry (Haute-Vienne)
- Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry Rue des Talles Vaulry 17 juillet 2026
- Grand prix cycliste André Raynaud Vaulry 22 août 2026