Vaulry

Rallye Nature

Parking Chapelle Notre-Dame Vaulry Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Vous aimez explorer, observer, enquêter, jouer en famille ? Vous savez trouver des indices , vous orienter ? Une aventure vous attend dans les Monts de Blond avec le club Nature. 2 parcours adaptés à l’âge des enfants. N’oubliez pas de bonnes chaussures, gourde et goûter et surtout votre bonne humeur ! .

Parking Chapelle Notre-Dame Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 38 67 85 isaspe61@gmail.com

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English : Rallye Nature

L’événement Rallye Nature Vaulry a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin