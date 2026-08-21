Rallye patrimoine: Nevers et Cluny, balade au Moyen-Âge, Pont de Loire, Nevers

Informations pratiques

Rallye patrimoine: Nevers et Cluny, balade au Moyen-Âge Samedi 19 septembre, 19h00 Pont de Loire Nièvre

Récupérer les livrets au départ Pont de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Prêts pour une mission d’exploration médiévale ? Cap sur le pont de Loire !

Avec ton livret en main et l’œil bien ouvert, pars à la chasse aux indices cachés dans les rues. Suis un voyageur médiéval dans les rues de Nevers et découvre les secrets encore cachés aujourd’hui dans les murs de la cité.

Remonte le temps et deviens incollable sur cette période pleine de surprises !

Pont de Loire Pont de la loire, 1 Quai d’Aval La Charité La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le pont de la Loire de Nevers est l’un des nombreux ponts qui permettent de Franchir le fleuve, La Loire formait devant Nevers deux bras séparés par une grande île. Le pont date de 1767.

Prêts pour une mission d’exploration médiévale ? Cap sur le pont de Loire !

©Ville de Nevers