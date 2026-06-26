Rallye pédestre Les hautes Bourdellières Chenay
Rallye pédestre Les hautes Bourdellières Chenay mardi 14 juillet 2026.
Chenay
Rallye pédestre
Les hautes Bourdellières Etang des Bourdellières Chenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 10:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Rallye pédestre avec enquête, énigmes, quizz gratuit et ouvert à tous
Parcours de 6kms
Animation organisée dans le cadre des festivités du 14 juillet
à prévoir une bonne paire de chaussures, un crayon, un bloc notes, votre sens de l’enquête!
accessible aux familles avec une poussette
A l’arrivée un lot à chaque participant
Venez découvrir Chenay autrement .
Les hautes Bourdellières Etang des Bourdellières Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 24 20 09 rassetsophie@orange.fr
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English : Rallye pédestre
L’événement Rallye pédestre Chenay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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