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Rallye pédestre Les hautes Bourdellières Chenay

Rallye pédestre Les hautes Bourdellières Chenay mardi 14 juillet 2026.

Lieu
Les hautes Bourdellières
Adresse
Etang des Bourdellières
Ville
79120 Chenay
Département
Deux-Sèvres
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
Gratuit

Chenay

Rallye pédestre

Les hautes Bourdellières Etang des Bourdellières Chenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 10:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Rallye pédestre avec enquête, énigmes, quizz gratuit et ouvert à tous
Parcours de 6kms
Animation organisée dans le cadre des festivités du 14 juillet
à prévoir une bonne paire de chaussures, un crayon, un bloc notes, votre sens de l’enquête!
accessible aux familles avec une poussette
A l’arrivée un lot à chaque participant
Venez découvrir Chenay autrement   .

Les hautes Bourdellières Etang des Bourdellières Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 24 20 09  rassetsophie@orange.fr

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English : Rallye pédestre

L’événement Rallye pédestre Chenay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois

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