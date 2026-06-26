Rallye pédestre Les hautes Bourdellières Chenay

Chenay

Rallye pédestre

Les hautes Bourdellières Etang des Bourdellières Chenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 10:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Rallye pédestre avec enquête, énigmes, quizz gratuit et ouvert à tous

Parcours de 6kms

Animation organisée dans le cadre des festivités du 14 juillet

à prévoir une bonne paire de chaussures, un crayon, un bloc notes, votre sens de l’enquête!

accessible aux familles avec une poussette

A l’arrivée un lot à chaque participant

Venez découvrir Chenay autrement .

Les hautes Bourdellières Etang des Bourdellières Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 24 20 09 rassetsophie@orange.fr

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English : Rallye pédestre

L’événement Rallye pédestre Chenay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois