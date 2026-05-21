Rallye photo : à la recherche des Korrigans disparus ! Hall Rennes
Rallye photo : à la recherche des Korrigans disparus ! Hall Rennes samedi 23 mai 2026.
Rallye photo : à la recherche des Korrigans disparus ! Hall Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Des korrigans, ces petits êtres farceurs et mystérieux, ont décidé de se cacher dans les moindres recoins des Champs Libres et ils ont laissé derrière eux des photos.
Cherchez où ces photographies ont été prises et vous trouverez les korrigans cachés malicieusement qui vous aideront à trouver un mot mystère.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00
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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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