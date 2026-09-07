Rallye Photo, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine de Concarneau · Concarneau
Informations pratiques
Rallye Photo Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Toute la journée, entre amis, en famille, seul ou à plusieurs : venez participer à ce rallye photo qui vous emmènera sur la trace des conserveries de Concarneau. Retrouvez les lieux, photographiez-les, venez les présenter aux agents de la Maison du Patrimoine et gagnez un lot surprise !
En partenariat avec le Musée de la Pêche.
Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/
Rallye photo sur la trace des conserveries de Concarneau.
©maison du patrimoine, Ville de Concarneau
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