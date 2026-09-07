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Rallye Photo, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine de Concarneau · Concarneau

Rallye Photo, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine de Concarneau
Adresse
Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère

Rallye Photo Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, entre amis, en famille, seul ou à plusieurs : venez participer à ce rallye photo qui vous emmènera sur la trace des conserveries de Concarneau. Retrouvez les lieux, photographiez-les, venez les présenter aux agents de la Maison du Patrimoine et gagnez un lot surprise !
En partenariat avec le Musée de la Pêche.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/
Rallye photo sur la trace des conserveries de Concarneau.

©maison du patrimoine, Ville de Concarneau

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