Rallye Photo Patrimoine : Objectif Île !, Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues, Martigues

Informations pratiques

Rallye Photo Patrimoine : Objectif Île ! 18 – 20 septembre Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Bouches-du-Rhône

Téléphone portable nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Martigues vous invite à remonter le temps. Équipés de votre smartphone, partez à la recherche de 3 lieux emblématiques du quartier de l’Île.

L’objectif ? Comparer le Martigues d’autrefois avec celui d’aujourd’hui en reproduisant 3 clichés historiques sous le même angle de vue. Une façon originale, gratuite et accessible à tous de poser un regard nouveau sur les canaux, l’architecture et les ruelles de notre cité maritière.

• Comment participer au Rallye Photo « Avant / Après » ?

La participation est simple et ouverte à tous ! Vous pouvez valider vos réponses via la plateforme de votre choix :

1. Parcourez l’Île et retrouvez les 3 spots historiques

Téléchargez les 3 photos anciennes directement sur le Google Drive mis à votre disposition ou envoyez-nous les sur nos réseaux sociaux.

Du Miroir aux Oiseaux aux façades bordant le Canal Saint-Sébastien, retrouvez le point de vue exact du photographe d’époque.

2. Prenez vos clichés avec la « preuve de présence »

Pour que votre participation soit validée par le jury, prenez chaque lieu sous le même cadrage.

Le détail qui compte : Un membre de votre équipe (ou sa main) doit obligatoirement faire un signe distinctif (un pouce levé ou le signe « V » de la victoire) sur la photo !

3. Soumettez vos photos (3 moyens au choix)

Pour que chacun puisse jouer facilement, nous prenons en compte les participations soumises par :

– Google Form : Remplissez le Formulaire en ligne du Rallye Photo et déposez directement vos 3 images.

– Instagram : Aimez le post du jeu sur @martiguestourisme, identifiez un ami en commentaire, partagez-le en story et publiez un carrousel de vos 3 photos sur votre compte public avec le hashtag #martiguestourisme.

– Facebook : Aimez le post sur la page Martigues Tourisme, commentez et partagez-le, puis envoyez-nous vos 3 photos par message privé.

À la clé : Un cadeau local à gagner !

Un jury composé de l’équipe de l’Office de Tourisme analysera l’ensemble des participations. L’équipe qui aura reproduit les cadrages historiques avec le plus de précision et de fidélité remportera une line métallique du centre-ville de Martigues créé par nos soins.

Les résultats seront annoncés la semaine suivant l’événement sur nos réseaux sociaux.

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Quai des Anglais 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme de Martigues vous invite à remonter le temps. Équipés de votre smartphone, partez à la recherche de 3 lieux emblématiques du quartier…

© Otmartigues / MyriamF