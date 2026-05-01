Luxeuil-les-Bains

Rallye touristique les Belles de Mai

Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 07:00:00

fin : 2026-05-30 09:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Ouvert au public gratuitement.

Départ et arrivée d’un rallye touristique de voitures anciennes au quartier thermal.

Présence Alpine, Renault et autres marques voitures.

110 voitures.

Exposition et départ des véhicules de 7h à 9h.

Retour des premières voitures et exposition des véhicules de 17h à 22h. .

Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 53 09 59

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English : Rallye touristique les Belles de Mai

L’événement Rallye touristique les Belles de Mai Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)