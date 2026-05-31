Rallye vélo, Mairie de Saffré, Saffré
Rallye vélo, Mairie de Saffré, Saffré dimanche 31 mai 2026.
Rallye vélo Dimanche 31 mai, 10h00 Mairie de Saffré Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00
Dimanche 31 mai – 1er rallye vélo de Saffré
En famille ou entre amis, trouvez un maximum d’indices en pédalant autour du bourg et en campagne.
2 itinéraires : 8km et 13 km, accessibles à toutes et tous et pour tous les types de vélos.
Plan remis au départ.
Départ de la Mairie de Saffré toutes les 5min, entre 10h et 10h30.
Clôture du rallye à 12h30, suivi d’un pot avec produits locaux.
Venez prendre l’air et partager un moment convivial !
Prêt de vélo électrique uniquement sur réservation : communication@saffre.fr
Participation gratuite.
Port du gilet jaune vivement conseillé. Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Détails sur www.saffre.fr
Contact : communication@saffre.fr / 02 40 77 23 18
Mairie de Saffré Cour du Séquoia Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:communication@saffre.fr »}, {« link »: « http://www.saffre.fr »}]
La Mairie de Saffré organise son 1er rallye vélo
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