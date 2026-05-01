Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine Centre ville de Parthenay Parthenay

Parthenay

Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine

Centre ville de Parthenay + autres communes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-18

Profitez de nos parcours ludiques pour (re)découvrir en famille Parthenay, Gourgé, Secondigny et Ménigoute !

Découvrez de jolis endroits du territoire de Parthenay-Gâtine tout en jouant, grâce à un livret ludique vous proposant six parcours

3 parcours à Parthenay,

1 parcours à Gourgé,

1 parcours à Secondigny,

1 parcours à Ménigoute.

Choisissez celui qui vous tente le plus, ou faites-en plusieurs !

À chaque étape, des questions de niveau facile et difficile permettent aux plus jeunes comme aux adultes de jouer ensemble, en famille ou entre amis !

Livret gratuit disponible à l’Office de tourisme et au CIAP

Récompense offerte après chaque parcours réalisé ! .

Centre ville de Parthenay + autres communes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine

L’événement Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine