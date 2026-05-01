Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine Centre ville de Parthenay Parthenay
Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine Centre ville de Parthenay Parthenay lundi 18 mai 2026.
Parthenay
Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine
Centre ville de Parthenay + autres communes Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-18
Profitez de nos parcours ludiques pour (re)découvrir en famille Parthenay, Gourgé, Secondigny et Ménigoute !
Découvrez de jolis endroits du territoire de Parthenay-Gâtine tout en jouant, grâce à un livret ludique vous proposant six parcours
3 parcours à Parthenay,
1 parcours à Gourgé,
1 parcours à Secondigny,
1 parcours à Ménigoute.
Choisissez celui qui vous tente le plus, ou faites-en plusieurs !
À chaque étape, des questions de niveau facile et difficile permettent aux plus jeunes comme aux adultes de jouer ensemble, en famille ou entre amis !
Livret gratuit disponible à l’Office de tourisme et au CIAP
Récompense offerte après chaque parcours réalisé ! .
Centre ville de Parthenay + autres communes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
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English : Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine
L’événement Rallyes-jeux Parthenay-Gâtine Parthenay a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine
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