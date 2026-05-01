Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù Route de Kermorvan Le Conquet
Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù Route de Kermorvan Le Conquet dimanche 17 mai 2026.
Le Conquet
Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù
Route de Kermorvan Parking de la Presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:30:00
fin : 2026-05-17 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !
Notre ramassage mensuel de déchets se déroulera sur la Presqu’île de Kermorvan.
Possibilité de prêt de gants et sacs. Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.
Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.
Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !
Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs ?? (si les conditions météo le permettent) .
Route de Kermorvan Parking de la Presqu’île de Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72
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English : Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù
L’événement Ramassage de déchets avec Ar Viltansoù Le Conquet a été mis à jour le 2026-05-06 par OT IROISE BRETAGNE
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