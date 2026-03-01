Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot

Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 13:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Prêtez main forte aux agents de la réserve et aux bénévoles pour un chantier de ramassage des déchets de l’estran de la Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot. Prévoir gants, bottes et tenue adaptée. Pot à l’issue du chantier. .

Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot

L’événement Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-02-27 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin