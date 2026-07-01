Informations pratiques

Andlau

Ramène ta Quille ! Concert du Duo A&O (reprises internationales)

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Une grande Stam, un buffet bien garni tout maison, vous ramenez votre vin préféré à partager avec vos amis et les autres convives, et pour plus de convivialité, un blind test animé par un groupe live !

Buffet à 32 euros par personne, on s’occupe du miam, vous ramenez le glou !

Grande stammtish, vous pouvez ramener votre vin coup de cœur, votre production, et la partager ou non avec les autres convives. La cave du Spes reste bien sûr ouverte si vous préférez venir les mains vides !

Concert du duo acoustique A&O (reprises pop folk jazz)

Le duo A&O revisite un répertoire de reprises soigneusement sélectionnées. Un voyage musical tout en complicité et en émotion. .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

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English :

A large Stam, a well-stocked, homemade buffet, you bring back your favorite wine to share with your friends and the other guests, and for even more fun, a blind test with a live band!

L’événement Ramène ta Quille ! Concert du Duo A&O (reprises internationales) Andlau a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme du pays de Barr