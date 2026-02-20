Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira Andlau

Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 21:30:00

2026-03-28

Profitez d’un bon repas accompagné d’une ambiance musicale !

I’m Not Shakira est un groupe régional de reprises composé de Nathalie au chant, Michel à la guitare, Christophe à la basse et Renaud à la batterie. Ils revisitent des classiques et tubes rock/indé des années 70 à aujourd’hui dans un esprit punchy et festif. .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est

English :

Enjoy a delicious meal accompanied by live music!

