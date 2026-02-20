Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira Andlau
Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira Andlau samedi 28 mars 2026.
Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28 21:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Profitez d’un bon repas accompagné d’une ambiance musicale !
I’m Not Shakira est un groupe régional de reprises composé de Nathalie au chant, Michel à la guitare, Christophe à la basse et Renaud à la batterie. Ils revisitent des classiques et tubes rock/indé des années 70 à aujourd’hui dans un esprit punchy et festif. .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a delicious meal accompanied by live music!
L’événement Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira Andlau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du pays de Barr