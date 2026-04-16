Andlau

Concert vocal a capella

Cours de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Concert vocal du groupe VITALIS CANTABILE autour de chants du 16ème au 20ème siècle.

Concert vocal du groupe VITALIS CANTABILE autour de chants du 16ème au 20ème siècle.

Description du Groupe

VITALIS CANTABILE est un ensemble vocal, né d’un déconfinement et de la nécessité Vitale de Chanter, d’abord sous la forme d’un petit quartet mixte éphémère, histoire de ne pas rester sans voix avant l’été 2020…Le chœur est devenu un double quartet en janvier 2021, et s’épanouit dans l’interprétation de pièces a cappella, sacrées ou profanes, allant du 16ème siècle à l’époque contemporaine.

Il se produit tous les ans en différents lieux de la région parisienne, et a déjà eu le plaisir de chanter l’année dernière en Franche Comté et dans l’Abbatiale d’ Andlau en 2024. 0 .

Cours de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 16 66 87 fernier4@gmail.com

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English :

Vocal concert by the VITALIS CANTABILE group, featuring songs from the 16th to 20th centuries.

L’événement Concert vocal a capella Andlau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr