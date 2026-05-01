Andlau

After Work

1 Place de la mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Au programme petite restauration avec tartes flambées, croque-monsieur, bretzels et autres gourmandises, ainsi qu’une sélection de cocktails, bières, vins et softs.

After Work organisés sur la place de la mairie d’Andlau, tous les jeudis soirs de 17h à 22h, du 14 mai au 27 août 2026, par le restaurant Au Bœuf Rouge.

Au programme petite restauration avec tartes flambées, croque-monsieur, bretzels et autres gourmandises, ainsi qu’une sélection de cocktails, bières, vins et softs.

L’événement proposera une ambiance conviviale et festive, avec des guirlandes lumineuses type guinguette, de la musique, et ponctuellement la présence de groupes de musique. Un viticulteur du village ou des alentours pourra également être présent selon les disponibilités. 0 .

1 Place de la mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 96 26 contact@auboeufrouge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: light refreshments including tartes flambées, croque-monsieur, pretzels and other delicacies, plus a selection of cocktails, beers, wines and softs.

L’événement After Work Andlau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr