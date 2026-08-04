Informations pratiques

Andlau

Atelier tout public Traces et empreintes

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 15:30:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Expérimentez différentes techniques pour observer les empreintes laissés par les végétaux

Traces et empreintes Atelier tout public

En lien avec l’exposition Sous l’océan, l’Alsace nos médiateurs ont imaginé un atelier autour des traces et des empreintes laissés par les végétaux, à la manière des fossiles. Venez expérimenter différentes techniques pour observer l’action de l’eau, du soleil, et découvrez les traces laissées dans la terre, le cuir, le papier… pour des effets des plus surprenants.

A partir de 6ans

Par nos médiateurs

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Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

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English :

Experiment with different techniques to observe the imprints left by plants

L’événement Atelier tout public Traces et empreintes Andlau a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr