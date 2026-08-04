Atelier tout public Traces et empreintes Andlau
mardi 4 août 2026 · Andlau
Informations pratiques
Andlau
Atelier tout public Traces et empreintes
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 15:30:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Expérimentez différentes techniques pour observer les empreintes laissés par les végétaux
Traces et empreintes Atelier tout public
En lien avec l’exposition Sous l’océan, l’Alsace nos médiateurs ont imaginé un atelier autour des traces et des empreintes laissés par les végétaux, à la manière des fossiles. Venez expérimenter différentes techniques pour observer l’action de l’eau, du soleil, et découvrez les traces laissées dans la terre, le cuir, le papier… pour des effets des plus surprenants.
A partir de 6ans
Par nos médiateurs
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Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
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English :
Experiment with different techniques to observe the imprints left by plants
L’événement Atelier tout public Traces et empreintes Andlau a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr
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