Visite guidée de l’exposition Sous l’océan, l’Alsace

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-06-14

Découvrez l’exposition Sous l’océan, l’Alsace

Visite guidée de l’exposition Sous l’océan, l’Alsace

Remontez le temps en compagnie de nos médiateurs pour tout comprendre de la formation du paysage alsacien. Des roches du Précambrien jusqu’au Quaternaire et l’apparition des premiers hommes, voyagez entre roches, fossiles animaux et végétaux pour tout comprendre de la richesse de notre région. 0 .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Under the ocean, Alsace exhibition

L’événement Visite guidée de l’exposition Sous l’océan, l’Alsace Andlau a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du pays de Barr