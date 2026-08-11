Informations pratiques

Andlau

Le SUPER Marché

Rue du Maréchal Foch Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Le marché hebdomadaire se transforme en quartier général pour les “super-héros” du quotidien. Artisans, producteurs, cuisiniers et créateurs locaux se mobilisent pour proposer une édition riche en goûts et en rencontres.

Co-organisé par l’ARCA et les exposants du marché hebdomadaire d’Andlau, le Super Marché c’est le marché hebdomadaire de producteurs locaux qui accueille des créatrices et artisans dans le cadre d’un événement convivial et festif…

Au total ce seront 19 exposants dont vous retrouvez le détail sur l’affiche…

Vous dégusterez les plats préparés par le Spes’, Sham resto et la Dulzura de Magda, et puisque l’été a décidé de s’inviter pour l’événement, une buvette sera assurée par l’ARCA et les bières artisanales vous seront proposées par Fabrice de la Brasserie Bücher Bernardswiller

… et pour couronner le tout ça se passera dans le magnifique Parc Richmond avec une animation musicale assurée les élèves et professeurs de l’école de musique d’Andlau.

Alors viens, on va être bien ! 0 .

Rue du Maréchal Foch Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est

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English :

The weekly market turns into a headquarters for everyday “superheroes.” Local artisans, producers, chefs, and creators come together to offer an event rich in flavors and encounters.

L’événement Le SUPER Marché Andlau a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de tourisme du pays de Barr