Ramona Horwath feat. Lisa Cat-Berro Le Melville Paris
Ramona Horwath feat. Lisa Cat-Berro Le Melville Paris mercredi 3 juin 2026.
Une rencontre au sommet entre deux figures incontournables du jazz actuel. : la pianiste virtuose Ramona Horvath, dont le jeu éclectique s’inspire des plus grands maîtres, invite pour cette soirée la saxophoniste Lisa Cat-Berro.
Révélée par une nomination aux Victoires du Jazz, Lisa Cat-Berro s’est imposée sur la scène internationale, notamment comme pilier du célèbre Lady Quartet de Rhoda Scott. Son jeu, reconnu pour son lyrisme rare et sa profondeur expressive, entre ici en résonance avec le piano élégant et précis de Ramona Horvath. Elles sont portées par une section rythmique d’élite où la batterie inventive de Julie Saury s’allie à la contrebasse solide de Nicolas Rageau, vétéran de la scène new-yorkaise.
Entre swing impétueux et complicité évidente, ce quartet réunit la fine fleur du jazz pour une soirée où l’excellence technique se fond dans la passion. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Ramona Horvath : piano – Lead
Lisa Cat-Berro : sax – Lead
Nicolas Rageau : contrebasse – Lead
Julie Saury : batterie – Lead
Un duo explosif s’annonce ! Ramona Horvath au piano, Lisa Cat-Berro au saxophone, et une section rythmique d’élite se réunissent pour une soirée jazzy où passion et virtuosité font la fête.
Le mercredi 03 juin 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-04T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T20:30:00+02:00_2026-06-03T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5860
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