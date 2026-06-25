Rand’apéro du sommet Sommet Ballon d’Alsace Lepuix

Lepuix

Rand’apéro du sommet

Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix Territoire de Belfort

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-02

Un tour d’horizon au sommet du Ballon ponctué de 3 pauses apéritives à la découverte des cultures régionales de chacun des versants.

Dégustation de 3 verres de vin régionaux ou boisson sans alcool, accompagnés de 3 spécialités régionales. .

Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 15 35 95 bmba@free.fr

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English : Rand’apéro du sommet

L’événement Rand’apéro du sommet Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)