Rand’apéro du sommet Sommet Ballon d’Alsace Lepuix
Rand’apéro du sommet Sommet Ballon d’Alsace Lepuix jeudi 2 juillet 2026.
Lepuix
Rand’apéro du sommet
Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix Territoire de Belfort
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-02
Un tour d’horizon au sommet du Ballon ponctué de 3 pauses apéritives à la découverte des cultures régionales de chacun des versants.
Dégustation de 3 verres de vin régionaux ou boisson sans alcool, accompagnés de 3 spécialités régionales. .
Sommet Ballon d’Alsace Maison du Tourisme Lepuix 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 15 35 95 bmba@free.fr
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English : Rand’apéro du sommet
L’événement Rand’apéro du sommet Lepuix a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)