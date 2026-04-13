Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon
Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon jeudi 25 juin 2026.
Rando 1/2 journée Jeudi 25 juin, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T13:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking Rue Gustave Delage à Liverdy en Brie
Distance : 14,3 km – Dénivelé : 86 m
Responsables: Claude 06 30 24 60 08 / Janet 06 22 99 56 08
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3016742-liverdyxenxbrie–j-72-les-gues-de-la-marsange-et-liverdy-en-brie/ »}]
Les gués de la Marsange et Liverdy en Br
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