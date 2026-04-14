Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

Rando 1/2 journée Jeudi 2 juillet, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T10:00:00+02:00 – 2026-07-02T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Chemin Rural 18 à Vaujours (près du cimetière)

Avec Pique-nique

Distance : 15,2 km – Dénivelé : 239 m

Responsables: Viviane 06 10 67 26 84 / Marc 06 42 19 52 85

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3015183-vaujours–j-63-promenade-dans-les-pas-de-cosette-a-vaujours/ »}]

Promenade dans les pas de Cosette à Vaujours