Informations pratiques

Catllar

RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS

Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 – 22

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 08:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Du village médiéval de Catllar, nous monterons entre les cistes et autres végétations méditerranéennes par un chemin ancestral parfois bordé de murets et de cabanes de pierres jusqu’au Prieuré Saint Jaume de Calaons, dédié au silence dans lequel vit encore aujourd’hui un ermite. Départ de Catllar.

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Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44

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English :

From the medieval village of Catllar, we’ll climb among rockroses and other Mediterranean vegetation, along an ancient path—sometimes lined with low stone walls and stone huts—to the Priory of Saint Jaume de Calaons, a place dedicated to silence where a hermit still lives today. Departure from Catllar.

L’événement RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO