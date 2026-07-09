UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Catllar

RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar

mardi 25 août 2026 · Catllar

RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
66500 Catllar
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Catllar

RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS

Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : 22 – 22 – 22

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 08:30:00
fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Du village médiéval de Catllar, nous monterons entre les cistes et autres végétations méditerranéennes par un chemin ancestral parfois bordé de murets et de cabanes de pierres jusqu’au Prieuré Saint Jaume de Calaons, dédié au silence dans lequel vit encore aujourd’hui un ermite. Départ de Catllar.
  .

Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 22 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the medieval village of Catllar, we’ll climb among rockroses and other Mediterranean vegetation, along an ancient path—sometimes lined with low stone walls and stone huts—to the Priory of Saint Jaume de Calaons, a place dedicated to silence where a hermit still lives today. Departure from Catllar.

L’événement RANDO ACCOMPAGNEE BOUCLE DES CABANES ET DE L’ERMITAGE SANT JAUME DE CALAONS Catllar a été mis à jour le 2026-07-09 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Catllar (Pyrénées-Orientales)