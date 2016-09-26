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AGENDA · Besançon

Rando au fil de l’eau SNB Besançon

samedi 26 septembre 2026 · SNB · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
SNB
Adresse
18 Avenue de Chardonnet
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
15 15 Tarif enfant Tarif enfant

Besançon

Rando au fil de l’eau

SNB 18 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

La rand’eau kayak change de nom ! Elle s’appellera désormais la Rando au fil de l’eau. Même concept mais changement de bateau elle ne se fera plus en kayak mais en dragon boat et accompagnée d’un guide conférencier pour faire découvrir la ville de Besançon.

Le parcours
Départ du club, passage du barrage de Micaud, quai Vauban, arrivée au parc de la gare d’eau, passage sous la Citadelle et retour au club.

Les infos
Arrivée recommandée à 15h30 pour recevoir l’équipement et les consignes de sécurité
Pas de limite d’âge la seule condition est de savoir nager
Groupe de 20 personnes maximum
Inscription obligatoire via le site internet !

Les dates à retenir
13 et 27 juin à 16h
4 et 25 juillet à 16h
8 et 22 août à 16h
26 septembre à 16h   .

SNB 18 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rando au fil de l’eau

L’événement Rando au fil de l’eau Besançon a été mis à jour le 2026-05-29 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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