rando aux Cadets Les Cadets de Bretagne Rennes 8 – 29 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine

Entrée libre ou sur réservation (conseillée)

Tous les mercredis matins, venez participer à une randonnée de 1h30 pour tous les âges. Une randonnée « plaisir » accessible à tous les niveaux, au départ des Cadets de Bretagne.

Tous les mercredis matins de Juillet, nous vous invitons à venir participer à une ballade au départ des Cadets de Bretagne. Cette promenade vous permettra de venir découvrir (ou redécouvrir) les sentiers environnants le quartier de Maurepas. Cette animation convient à tous les âges et sera adaptée au niveau du groupe. La convivialité, le partage et la bonne humeur seront les « maîtres mots » de cette ballade au grand air.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T11:30:00.000+02:00

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Les Cadets de Bretagne 139 rue d’Antrain, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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