rando aux Cadets Les Cadets de Bretagne Rennes
rando aux Cadets Les Cadets de Bretagne Rennes mercredi 8 juillet 2026.
rando aux Cadets Les Cadets de Bretagne Rennes 8 – 29 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine
Entrée libre ou sur réservation (conseillée)
Tous les mercredis matins, venez participer à une randonnée de 1h30 pour tous les âges. Une randonnée « plaisir » accessible à tous les niveaux, au départ des Cadets de Bretagne.
Tous les mercredis matins de Juillet, nous vous invitons à venir participer à une ballade au départ des Cadets de Bretagne. Cette promenade vous permettra de venir découvrir (ou redécouvrir) les sentiers environnants le quartier de Maurepas. Cette animation convient à tous les âges et sera adaptée au niveau du groupe. La convivialité, le partage et la bonne humeur seront les « maîtres mots » de cette ballade au grand air.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T11:30:00.000+02:00
1
Les Cadets de Bretagne 139 rue d’Antrain, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 19 juin 2026
- Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 19 juin 2026
- Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin 2026
- Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes 19 juin 2026
- Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes 19 juin 2026