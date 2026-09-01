Rando/Balade La Marche des Ponts Saures Entraygues-sur-Truyère

Informations pratiques

Entraygues-sur-Truyère

Rando/Balade La Marche des Ponts

Saures Salle Multiculturelle Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Ensemble marchons pour la santé ! Participez à cette 1ère marche solidaire de 5km d’un pont à l’autre (du XIII ou du XX° siècle) au profit d’Octobre Rose (lutte contre les cancers du sein) et Novembre Bleu (sensibilisation aux cancers masculins)

Pourquoi participer ? pour soutenir la recherche et la prévention contre tous les cancers, partager un moment convivial, sportif et intergénérationnel, affirmer la solidarité de la commune d’Entraygues pour la santé de tous…

Le circuit passera par le Pont de Truyère qui date du début du XIII° siècle (restauré en 2018/2019), le Pont Notre Dame sur le Lot qui date de la fin du XIII° siècle mais aussi par le barrage de Cambeyrac et la passerelle sur le Lot, tous les deux datant du XX° siècle… 10 .

Saures Salle Multiculturelle Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 53 31 contact@mairie-entraygues.fr

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English :

Let’s walk together for health! Join us for this first 5-kilometer charity walk from one bridge to the other (from the 13th or 20th century) to benefit Pink October (the fight against breast cancer) and Blue November (raising awareness about men’s cancers)

L’événement Rando/Balade La Marche des Ponts Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)