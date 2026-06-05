Rando botanique Bedous
Rando botanique Bedous samedi 13 juin 2026.
Bedous
Rando botanique
8 espace Nouqué Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée botanique organisée par la Maison de Santé de Bedous. Temps d’échange et de partage avec 2 passionnés pour la reconnaissance de la flore des montagnes.
Rando de 2h accessible à tous à partir de 10 ans, suivie d’un repas partagé à la Maison de Santé.
Rendez-vous à 9h à la maison de santé ou 9h30 à Peyranère.
Participation libre au profit du fond de solidarité qui permettra de financer des consultations suspendues et la création d’un transport solidaire. .
8 espace Nouqué Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 09 73 accueil.mspaspe@gmail.com
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English : Rando botanique
L’événement Rando botanique Bedous a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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