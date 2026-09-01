[Rando Brunch] Au Bout-là-bas Dieppe
dimanche 27 septembre 2026 · Au Bout-là-bas · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Rando Brunch]
Au Bout-là-bas / 109, Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Profitez d’un dernier dimanche Rando Brunch avant la fin de la saison !
Le principe prendre l’air le temps d’une randonnée de 10 à 15kms, profiter du plaisir de marcher ensemble et terminer ce moment autour d’un brunch convivial. Une belle façon de profiter d’un dimanche entre balade et gourmandise.
Tarifs
• Randonnée seule 6 €
• Randonnée + brunch 34,90 €
Inscriptions prochainement ouvertes .
Au Bout-là-bas / 109, Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 21 24 48
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English : [Rando Brunch]
L’événement [Rando Brunch] Dieppe a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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