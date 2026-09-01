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[Rando Brunch] Au Bout-là-bas Dieppe

dimanche 27 septembre 2026 · Au Bout-là-bas · Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Au Bout-là-bas
Adresse
/ 109, Quai Henri IV
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dieppe

[Rando Brunch]

Au Bout-là-bas / 109, Quai Henri IV Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Profitez d’un dernier dimanche Rando Brunch avant la fin de la saison !

Le principe prendre l’air le temps d’une randonnée de 10 à 15kms, profiter du plaisir de marcher ensemble et terminer ce moment autour d’un brunch convivial. Une belle façon de profiter d’un dimanche entre balade et gourmandise.

Tarifs
• Randonnée seule 6 €
• Randonnée + brunch 34,90 €

Inscriptions prochainement ouvertes   .

Au Bout-là-bas / 109, Quai Henri IV Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 21 24 48 

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English : [Rando Brunch]

L’événement [Rando Brunch] Dieppe a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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