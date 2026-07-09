Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Rando cyclo 87

Place du champ de foire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Envie de bouger tout en découvrant autrement le territoire ? La Rando Cyclo 87 Autrement vous invite à vivre une journée placée sous le signe du sport, de la découverte et de la convivialité à Oradour-sur-Glane. Que vous soyez cycliste confirmé, randonneur, amateur de balades en famille ou simple curieux, chacun trouvera un parcours à son rythme. Au programme circuits cyclotouristiques, randonnées pédestres, parcours découverte, initiation au vélo, énigmes ludiques et découverte du patrimoine. Profitez également de visites guidées du village martyr sur inscription et d’une restauration sur place le midi pour partager un moment chaleureux. Une belle occasion de rouler, marcher, explorer et se retrouver dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Inscriptions obligatoires en ligne pour certaines activités. .

Place du champ de foire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 36 10

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English : Rando cyclo 87

L’événement Rando cyclo 87 Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-07-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin