Rando des Lacs Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller

Badonviller

Rando des Lacs

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le CC VTT de Badonviller a le plaisir de vous inviter à sa célèbre Rando des Lacs autour de Pierre Percée. Plusieurs circuits VTT 10, 20, 35 et 45 km autour du Lac de Pierre Percée ; Route 30, 60, 90 et 120 km ; Marche 5, 12 et 18 km ; Gravel 40km; Course de draisiennes de 2 à 5 ans à 14h (inscription gratuite sur place à 13h). Buvette et restauration et un cadeau souvenir à chaque participant à l’arrivée.

Informations et inscriptions sur ccvtt-badonviller.com ou au 06 95 54 19 23. Inscriptions sur Hello Asso avant le 26 mai 2026Tout public

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Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 95 54 19 23

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English :

CC VTT de Badonviller is pleased to invite you to its famous Rando des Lacs around Pierre Percée. Several circuits: MTB 10, 20, 35 and 45 km around Lac de Pierre Percée; Road 30, 60, 90 and 120 km; Walking: 5, 12 and 18 km; Gravel: 40km; Draisienne race for 2 to 5 year-olds at 2pm (free on-site registration at 1pm). Refreshments and a souvenir gift for each participant at the finish.

Information and registration on ccvtt-badonviller.com or 06 95 54 19 23. Registration on Hello Asso before May 26, 2026

L’événement Rando des Lacs Badonviller a été mis à jour le 2026-05-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS