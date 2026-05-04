Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Rando des Vergnes

41 Avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Organisée par l’A.A.E.A.E. des Vergnes avec le concours de la ville de Brive, du comité départemental des randonnées et du quartier des villages sud de Brive. Départ libre de Saint Antoine entre 9h30 et 10h. Circuit balisé de 15 km. Retour à Saint Antoine.

Inscription et paiement obligatoire. Tarif: 18 euros (chèque ou espèces). .

41 Avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 18 50

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English : Rando des Vergnes

L’événement Rando des Vergnes Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-09 par Brive Tourisme