Informations pratiques

Paimpont

Rando d’été avec la FFRandonnée Au coeur de Paimpont

Parking salle Polyvalente Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Rando de 9 km guidée par les bénévoles de la Fédération Française de Randonnée.

Une rando facile et variée dans le massif de Brocéliande. Vous profiterez des bords de l’étang (site naturel départemental) avec une faune et une flore magnifiques et vous verrez en chemin l’abbaye de Paimpont et la grotte Notre-Dame.

RDV 9h30. Parking salle polyvalente Paimpont .

Parking salle Polyvalente Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 64 41 94 10

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English :

L’événement Rando d’été avec la FFRandonnée Au coeur de Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Brocéliande