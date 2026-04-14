Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce Lundi 1 juin, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T13:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T13:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Stationnement :Parking Cimetière Route d’Evry à Evry-Grégy-sur-Yerre

Distance: 6,7 km – Dénivelé : 84 m

Responsables : Vivianne 06 10 67 26 84 / Corinne 06 82 54 69 13

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3248491-evryxgregyxsurxyerre–l36-lxyerres-par-le–pont-des–romains/ »}]

l’Yerres par le Pont des Romains