Rando douce, Le Millepattes, Servon
Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 1 juin 2026.
Rando douce Lundi 1 juin, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T13:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T13:30:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Stationnement :Parking Cimetière Route d’Evry à Evry-Grégy-sur-Yerre
Distance: 6,7 km – Dénivelé : 84 m
Responsables : Vivianne 06 10 67 26 84 / Corinne 06 82 54 69 13
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3248491-evryxgregyxsurxyerre–l36-lxyerres-par-le–pont-des–romains/ »}]
l’Yerres par le Pont des Romains
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