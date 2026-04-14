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Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 22 juin 2026.

Lieu : Le Millepattes

Adresse : 15 rue de la Poste - 77170 Servon

Ville : 77170 Servon

Département : France métropolitaine

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Rando douce Lundi 22 juin, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T13:30:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T13:30:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking de la mairie Servon
Distance: 5,6 km – Dénivelé : 61 m
Responsables : Vivianne 06 10 67 26 84 / Bertrand 06 22 35 14 18.

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2682330-servon–l-26–5×82-km-eglise-de-santenyx-chateaux-de-choigny-et-villemenon/ »}]
Eglise de Santeny, châteaux de Choigny et Villememon

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