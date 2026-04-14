Rando douce, Le Millepattes, Servon
Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 22 juin 2026.
Rando douce Lundi 22 juin, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T13:30:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T13:30:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking de la mairie Servon
Distance: 5,6 km – Dénivelé : 61 m
Responsables : Vivianne 06 10 67 26 84 / Bertrand 06 22 35 14 18.
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2682330-servon–l-26–5×82-km-eglise-de-santenyx-chateaux-de-choigny-et-villemenon/ »}]
Eglise de Santeny, châteaux de Choigny et Villememon
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