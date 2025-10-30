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Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Chemin des Coquevelées Malay-le-Grand

samedi 12 septembre 2026 · Chemin des Coquevelées · Malay-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Chemin des Coquevelées
Adresse
3 Rue de la République
Ville
89100 Malay-le-Grand
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Malay-le-Grand

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

Chemin des Coquevelées 3 Rue de la République Malay-le-Grand Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Randonnée de 26 km et 660 m de dénivelé cumulés positifs. Repas tiré du sac.   .

Chemin des Coquevelées 3 Rue de la République Malay-le-Grand 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

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English : Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Malay-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais

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