Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Chemin des Coquevelées Malay-le-Grand

Informations pratiques

Malay-le-Grand

Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

Chemin des Coquevelées 3 Rue de la République Malay-le-Grand Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Randonnée de 26 km et 660 m de dénivelé cumulés positifs. Repas tiré du sac. .

Chemin des Coquevelées 3 Rue de la République Malay-le-Grand 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Rando dynamique avec Rando Pleine Nature

L’événement Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Malay-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais