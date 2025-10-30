Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Chemin des Coquevelées Malay-le-Grand
samedi 12 septembre 2026 · Chemin des Coquevelées · Malay-le-Grand
Informations pratiques
Malay-le-Grand
Rando dynamique avec Rando Pleine Nature
Chemin des Coquevelées 3 Rue de la République Malay-le-Grand Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Randonnée de 26 km et 660 m de dénivelé cumulés positifs. Repas tiré du sac. .
Chemin des Coquevelées 3 Rue de la République Malay-le-Grand 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Rando dynamique avec Rando Pleine Nature
L’événement Rando dynamique avec Rando Pleine Nature Malay-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais
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