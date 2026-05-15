Orschwiller

Rando et p’tit déj’ au Haut-Koenigsbourg

Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 06:30:00

fin : 2026-08-20 10:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Randonnée au petit matin pour profiter de la fraicheur et du calme de la forêt, panorama sur la plaine d’Alsace, petit-déjeuner au Haut-Koenigsbourg avant l’ouverture au public. Dès 7 ans

Randonnée au petit matin pour profiter de la fraicheur et du calme de la forêt, en compagnie d’un membre du Club Vosgien qui partagera sa passion pour la nature. Les récompenses à l’arrivée un panorama à couper le souffle sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire ainsi qu’un petit-déjeuner dans le cadre exceptionnel du château du Haut-Koenigsbourg, avant l’ouverture au public.

Randonnée sans difficulté majeure, à partir de 7 ans.

Entrée au château non incluse.

Retour avec le guide après le petit-déjeuner ou en autonomie si visite du château. .

Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 20 accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

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English :

Early-morning hike to enjoy the freshness and calm of the forest, panoramic views over the Alsace plain, breakfast at Haut-Koenigsbourg before opening to the public. Ages 7 and up

L’événement Rando et p’tit déj’ au Haut-Koenigsbourg Orschwiller a été mis à jour le 2026-05-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme