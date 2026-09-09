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AGENDA · Millau

Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche Millau

samedi 19 septembre 2026 · Millau

Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche Millau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Club Cyclo Millau
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
3 3 6 Tarif de base plein tarif

Millau

Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche

Club Cyclo Millau Millau Aveyron

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Club Cyclo Millau organise le samedi 19 septembre 2026 la Randonnée Francis Boyer, avec comme chaque année 4 pratiques au programme Route, Gravel, VTT et marche !
Nous vous donnons rendez-vous au rond-point de la Confluence à Millau (rond-point de la Pouncho).
Accueil autour d’un café et de la fouace dès 8h, puis départ des randonnées entre 8h30 et 9h.

Trois parcours seront proposés
Route 85 km / 1 250 m D+
>> Gravel 65 km / 900 m D+
VTT 40 km / 950 m D+
>> MARCHE 8 km 

Tarif de la randonnée 6 €, ou 3 € pour les adhérents FFVélo.
La participation est gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’un/d’une adulte.

Pour prolonger la journée ensemble, nous vous proposons également un repas le midi sur réservation au tarif de 20 € assortiment de crudités, Coufidou à la Millavoise et roulé grand-mère en dessert chez LEONIE. 
Attention les inscriptions seront clôturées le 15 septembre à midi.
Inscription https://www.helloasso.com/associations/club-cyclo-millavois/evenements/la-francis-boyer-2026 
On espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette journée aux couleurs du Club Cyclo Millau, que ce soit sur la route, les chemins Gravel ou les sentiers VTT !   .

Club Cyclo Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie  

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English :

L’événement Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche Millau a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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