Informations pratiques

Millau

Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche

Club Cyclo Millau Millau Aveyron

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Club Cyclo Millau organise le samedi 19 septembre 2026 la Randonnée Francis Boyer, avec comme chaque année 4 pratiques au programme Route, Gravel, VTT et marche !

Nous vous donnons rendez-vous au rond-point de la Confluence à Millau (rond-point de la Pouncho).

Accueil autour d’un café et de la fouace dès 8h, puis départ des randonnées entre 8h30 et 9h.

Trois parcours seront proposés

Route 85 km / 1 250 m D+

>> Gravel 65 km / 900 m D+

VTT 40 km / 950 m D+

>> MARCHE 8 km

Tarif de la randonnée 6 €, ou 3 € pour les adhérents FFVélo.

La participation est gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’un/d’une adulte.

Pour prolonger la journée ensemble, nous vous proposons également un repas le midi sur réservation au tarif de 20 € assortiment de crudités, Coufidou à la Millavoise et roulé grand-mère en dessert chez LEONIE.

Attention les inscriptions seront clôturées le 15 septembre à midi.

Inscription https://www.helloasso.com/associations/club-cyclo-millavois/evenements/la-francis-boyer-2026

On espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette journée aux couleurs du Club Cyclo Millau, que ce soit sur la route, les chemins Gravel ou les sentiers VTT ! .

Club Cyclo Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche Millau a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)