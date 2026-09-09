Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche Millau
samedi 19 septembre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche
Club Cyclo Millau Millau Aveyron
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Club Cyclo Millau organise le samedi 19 septembre 2026 la Randonnée Francis Boyer, avec comme chaque année 4 pratiques au programme Route, Gravel, VTT et marche !
Nous vous donnons rendez-vous au rond-point de la Confluence à Millau (rond-point de la Pouncho).
Accueil autour d’un café et de la fouace dès 8h, puis départ des randonnées entre 8h30 et 9h.
Trois parcours seront proposés
Route 85 km / 1 250 m D+
>> Gravel 65 km / 900 m D+
VTT 40 km / 950 m D+
>> MARCHE 8 km
Tarif de la randonnée 6 €, ou 3 € pour les adhérents FFVélo.
La participation est gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’un/d’une adulte.
Pour prolonger la journée ensemble, nous vous proposons également un repas le midi sur réservation au tarif de 20 € assortiment de crudités, Coufidou à la Millavoise et roulé grand-mère en dessert chez LEONIE.
Attention les inscriptions seront clôturées le 15 septembre à midi.
Inscription https://www.helloasso.com/associations/club-cyclo-millavois/evenements/la-francis-boyer-2026
On espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette journée aux couleurs du Club Cyclo Millau, que ce soit sur la route, les chemins Gravel ou les sentiers VTT ! .
Club Cyclo Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Rando Francis Boyer Route, Gravel, VTT et marche Millau a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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