Dax

Rando gourmande

Bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Au détour de votre promenade champêtre, arrêtez-vous pour déguster les bons produits locaux . Parcours de 6,4 km avec 4 haltes de dégustation. Départ toutes les 10 minutes par groupe de 30 personnes. (1er à 10h30, le dernier à 14h). Durée 2 heures.

En vente dès le 22/05 .

Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando gourmande

L’événement Rando gourmande Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax