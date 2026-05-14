Rando gourmande Dax
Rando gourmande Dax dimanche 28 juin 2026.
Dax
Rando gourmande
Bois de Boulogne Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Au détour de votre promenade champêtre, arrêtez-vous pour déguster les bons produits locaux . Parcours de 6,4 km avec 4 haltes de dégustation. Départ toutes les 10 minutes par groupe de 30 personnes. (1er à 10h30, le dernier à 14h). Durée 2 heures.
En vente dès le 22/05 .
Bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Rando gourmande
L’événement Rando gourmande Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax
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