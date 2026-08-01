Informations pratiques

Sainte-Thérence

Rando gourmande

Sainte-Thérence Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Réservation obligatoire avant le 26 août. Paiement à la réservation. Organisée par le Comité des Fêtes de Sainte-Thérence.

.

Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations are required by August 26. Payment is due at the time of reservation. Organized by the Sainte-Thérence Festival Committee.

L’événement Rando gourmande Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme