Rando gourmande Sainte-Thérence
dimanche 30 août 2026 · Sainte-Thérence
Informations pratiques
Sainte-Thérence
Rando gourmande
Sainte-Thérence Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Réservation obligatoire avant le 26 août. Paiement à la réservation. Organisée par le Comité des Fêtes de Sainte-Thérence.
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Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 78 86
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English :
Reservations are required by August 26. Payment is due at the time of reservation. Organized by the Sainte-Thérence Festival Committee.
L’événement Rando gourmande Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme
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