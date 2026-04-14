Rando journée, Le Millepattes, Servon
Rando journée, Le Millepattes, Servon mardi 30 juin 2026.
Rando journée Mardi 30 juin, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T08:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-30T08:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking du Télégraphe Rue du Rocher du Duc à Champcueil
Distance : 21 km – Dénivelé : 308 m
Responsables : J. Luc 06 98 48 02 23 / Marc 06 42 19 52 85
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/4010393-champcueil–jc100-beauvaisxsoisy-boucle-sud/ »}]
Beauvais-Soisy boucle Sud
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