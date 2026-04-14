Rando journée, Le Millepattes, Servon

Rando journée Mardi 30 juin, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T08:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T08:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:30:00+02:00

Stationnement : Parking du Télégraphe Rue du Rocher du Duc à Champcueil

Distance : 21 km – Dénivelé : 308 m

Responsables : J. Luc 06 98 48 02 23 / Marc 06 42 19 52 85

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/4010393-champcueil–jc100-beauvaisxsoisy-boucle-sud/ »}]

Beauvais-Soisy boucle Sud