Rando muguet Lourdoueix-Saint-Pierre
Rando muguet Lourdoueix-Saint-Pierre vendredi 1 mai 2026.
Lourdoueix-Saint-Pierre
Rando muguet
SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:30:00
fin : 2026-05-01 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’Amicale du Foyer Rural vous propose sa traditionnelle RANDO DU MUGUET
le 1er Mai 2026
De 7h30 à 9h
Salle Paul Gaudiard à Lourdoueix-Saint-Pierre
avec 4 circuits accessibles à toutes et tous (7km-12km-16km-19km) qui vous feront découvrir notre campagne à travers chemins et petits patrimoines.
Sur les parcours 2 ravitaillements, 1 point d’eau et dégustation du Croque Lourdoueisien, Barbecue, gâteaux aux noisettes…..
Rando labellisée Qual’iti Creuse et sans gobelets avec respect de l’environnement
–> L’Amicale du Foyer Rural .
SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 70 73 philippe.durand23360@sfr.fr
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English : Rando muguet
L’événement Rando muguet Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche
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