Lourdoueix-Saint-Pierre

Rando muguet

SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:30:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’Amicale du Foyer Rural vous propose sa traditionnelle RANDO DU MUGUET

le 1er Mai 2026

De 7h30 à 9h

Salle Paul Gaudiard à Lourdoueix-Saint-Pierre

avec 4 circuits accessibles à toutes et tous (7km-12km-16km-19km) qui vous feront découvrir notre campagne à travers chemins et petits patrimoines.

Sur les parcours 2 ravitaillements, 1 point d’eau et dégustation du Croque Lourdoueisien, Barbecue, gâteaux aux noisettes…..

Rando labellisée Qual’iti Creuse et sans gobelets avec respect de l’environnement

–> L’Amicale du Foyer Rural .

SALLE PAUL GAUDIARD Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 67 70 73 philippe.durand23360@sfr.fr

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English : Rando muguet

L’événement Rando muguet Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche