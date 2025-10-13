Rando du Muguet

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée du Muguet

1er Mai

Inscription dès 7h30

Salle des fêtes

–> Amicale du Foyer Rural .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine philippe.durand23360@sfr.fr

English : Rando du Muguet

German : Rando du Muguet

Italiano :

Espanol : Rando du Muguet

L’événement Rando du Muguet Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-10-10 par Portes de la Creuse en Marche