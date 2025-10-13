Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando du Muguet Lourdoueix-Saint-Pierre vendredi 1 mai 2026.

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

2026-05-01

Randonnée du Muguet
1er Mai
Inscription dès 7h30
Salle des fêtes

–> Amicale du Foyer Rural   .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine   philippe.durand23360@sfr.fr

