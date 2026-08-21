RANDO NATURE « AUTOUR DE GRANDE-SYNTHE », Parking zone commercial du Basroch, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Parking zone commercial du Basroch · Grande-Synthe
Informations pratiques
RANDO NATURE « AUTOUR DE GRANDE-SYNTHE » Samedi 19 septembre, 13h30 Parking zone commercial du Basroch Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Randonnée découverte de 10 km autour de la surface urbaine de Grande-Synthe en empruntant différents milieux naturels tels la ceinture verte boisée, les buttes sabloneneuses ou encore les bords de watergangs.
Randonnée de niveau intermédiaire, prévoir de bonnes chaussures de marche.
Parking zone commercial du Basroch Boulevard Mendès france grande synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}, {« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]
Randonnée de 10 km autour de Grande-Synthe
Ville de Grande-Synthe
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe 23 août 2026
- VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe 23 août 2026
- SORTIE INTER QUARTIER A LILLE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 24 août 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 1 septembre 2026
- GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 1 septembre 2026