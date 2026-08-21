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RANDO NATURE « AUTOUR DE GRANDE-SYNTHE », Parking zone commercial du Basroch, Grande-Synthe

samedi 19 septembre 2026 · Parking zone commercial du Basroch · Grande-Synthe

RANDO NATURE « AUTOUR DE GRANDE-SYNTHE », Parking zone commercial du Basroch, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking zone commercial du Basroch
Adresse
Boulevard Mendès france grande synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur réservation

RANDO NATURE « AUTOUR DE GRANDE-SYNTHE » Samedi 19 septembre, 13h30 Parking zone commercial du Basroch Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Randonnée découverte de 10 km autour de la surface urbaine de Grande-Synthe en empruntant différents milieux naturels tels la ceinture verte boisée, les buttes sabloneneuses ou encore les bords de watergangs.
Randonnée de niveau intermédiaire, prévoir de bonnes chaussures de marche.

Parking zone commercial du Basroch Boulevard Mendès france grande synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}, {« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]
Randonnée de 10 km autour de Grande-Synthe

Ville de Grande-Synthe

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