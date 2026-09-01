Informations pratiques

Crach

Rando Noz gourmande & Fest noz

Ecole St Joseph Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Envie de profiter d’un joli moment en famille ou entre amis ? Rendez-vous le samedi 19 septembre pour la rando gourmande organisée par l’École Saint Joseph.

Une belle occasion de se retrouver, de profiter du plein air, de partager un moment convivial… et surtout de faire quelques pauses gourmandes

Enfilez vos chaussures de randonnée, venez avec votre bonne humeur et laissez-vous guider pour une journée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la gourmandise

Les inscriptions et informations sont disponibles via le QR code présent sur l’affiche.

À partir de 20h30, la soirée se prolongera avec un Fest-noz animé par le groupe Tam Glaz ! .

Ecole St Joseph Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 76 43 00 12

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English :

L’événement Rando Noz gourmande & Fest noz Crach a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon