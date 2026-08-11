Forum des associations Crach
samedi 5 septembre 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Forum des associations
Espace Les Chênes Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Envie de pratiquer une activité, de vous engager dans une association ou simplement de découvrir la richesse de la vie locale ? Le Forum des Associations de Crac’h vous ouvre ses portes !
Espace Les Chênes
Sport, culture, musique, loisirs, solidarité, jeunesse, seniors… Les associations et les activités municipales seront présentes pour vous rencontrer, vous informer et vous proposer de nombreuses animations et activités pour la rentrée.
Rencontrez, découvrez, participez !
Nous vous attendons nombreux pour cette matinée placée sous le signe de la convivialité et de l’engagement local.
Plus d’informations www.crach.fr .
Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Forum des associations Crach a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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